中捷翻版？南港工地「整捆建材」10樓高空掉落，2月後又工人墜樓。(翻攝自記者爆料網)

台中捷運日前發生建案的施工吊臂砸中車廂的意外，造成1死10傷引發社會各界議論。不過有民眾日前在臉書上PO出一段影片，直指台北市南港區的一處建案，日前也發生吊掛塑膠管材時未綁妥，直接從半空中掉落的意外事件。北市府方面則表示，該建案不僅管材掉落，本月6日更發生勞工墜落死亡的億外，已要求該建案停工並將併案追查。

有民眾在臉書「爆料公社」社團貼出一段15秒影片，內容顯見一處建案在吊掛建材到一半時，建材突然從約莫10層樓高的地方掉落，畫面相當怵目驚心。深入瞭解後發現，該建案位於南港區，當時是在吊掛PVC管材，疑似是因為吊掛前未妥善固定，才會造成脫落，不過幸好並未造成人員傷亡。

不過台北市勞檢處表示，此大樓新建工程除了有管材掉落的意外之外，於本月6日上午還發生工人墜落事件。一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落至14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡。

勞檢處指出，獲報立即派員前往檢查，現勘初步判斷，該工程使作業人員在不安全環境下作業，已要求現場立即停工，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。

勞檢處直言，今日獲報此工地於3月30日發生高空吊掛建材時，綁紮不實掉落地面，因未造成人員傷亡，施工廠商未通報，不過應有疏失，若業者要申請復工，會將3月30日、5月6日發生案件併案處理，經審查合格後，才核准復工。