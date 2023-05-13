翁士傑《烏金釉鹿頭樽》釉色通體烏黑如漆、亮處閃金光的多層次質感。（蔡雯如攝）

陳妙鳳運用瓷土創作《陶瓷3D列印花器》系列作品。（蔡雯如攝）

陳正勳《拈花微笑》，複數的幾何塊體飾以簡約的黑白幾何線條配色，呈現強大且無限寧靜的存在感。（蔡雯如攝）

黑白兩色是永恆經典的時尚配色，有著多樣的質感和層次，新北市立鶯歌陶瓷博物館邀請國立自然科學博物館、國立歷史博物館與中國文化大學華岡博物館共同協辦，即日起至9月3日推出年度展覽「黑華白光—器用之美」，展出142件國內外歷代黑白陶瓷文物和作品，讓觀眾跨越時空近距離感受黑白釉陶瓷器的古今樣貌。

陶博館近期舉行「黑華白光─器用之美」開幕典禮，陶博館長張啟文表示，有著代表性造型及時代性釉色，並結合技藝與美感的陶瓷，成為人類文明進程的象徵，陶瓷器釉彩工藝的呈現常被用來形容時代的藝術風尚，陶瓷器物成色受陶土取材影響，也成為在地風土的特徵。

張啟文說，陶博館「黑華白光—器用之美」展出黑白兩色裝飾外觀的陶瓷生活器物，跨界與其他類型博物館合作，借展珍貴的新石器時代龍山黑陶、商周白陶、歷代黑白釉陶瓷器、台灣考古遺址出土新石器時代晚期的灰黑陶器，還有墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長捐贈的具有當地傳統特色的墨西哥巴羅黑陶(Baro Negro)，完整展現各地傳統黑白釉陶瓷器的古今樣貌，具有相當意義。

陶博館指出，展覽除了有歷代黑白陶器，還集結當代陶藝創作，與古時的工藝做對比，像是陳妙鳳運用瓷土創作的《陶瓷3D列印花器》系列作品，展現新世代的造型語彙與多變的當代樣貌；翁士傑《烏金釉鹿頭樽》也在傳統器形挑戰細節做出獨特風貌；陳正勳《拈花微笑》運用複數的幾何塊體飾，以簡約的黑白幾何線條配色，呈現強大寧靜的存在感，結合植栽展現人與自然的生息循環。

陶博館補充，民眾若要了解陶藝內涵，館內每日下午2時都提供特展定時導覽，更多展覽訊息可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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