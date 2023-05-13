40歲洋將「護國神Q」戴維斯（Quincy Spencer Davis III）2013年放棄美國國籍，歸化為中華民國國籍，目前正在P. LEAGUE+（PLG）新北國王擔任球員，今(13日)卻傳出和前妻在警局前起衝突，又因其前妻有家暴保護令，戴維斯因此遭逮，對此，PLG執行長陳建州（黑人）稍早低調回應，此事關於球員的私領域，已請法務協助處理。

戴維斯從學生時期開始打球，大學畢業後曾參加韓國籃球聯賽測試，並出賽中國全國男子籃球聯賽，2011年他來台打球，2013年歸化為中華民國國民，2015年一度因椎間盤突出改當教練，3年前加入PLG桃園領航猿，同年10月改加入新北國王。

據知，戴維斯前年與交往多年的空姐女友結婚，婚後生下一女，但婚姻維持不到半年就告吹，去年9月協議離婚，戴維斯更被指控家暴，空姐前妻因此申請到家暴保護令，未料，昨晚戴維斯和前妻又起爭執，在警局前上演拉扯行為，使戴維斯以現行犯罪名遭逮。

據《ETtoday運動雲》報導，對此，長年將心力花在維持PLG職籃的執行長黑人稍早回應剛剛才聽聞此事，正在了解事情來龍去脈，會請請聯盟法務和球團法務對接，又因此事關係到戴維斯的家庭私事，希望外界給當事人空間解決，也強調不會讓球員私事影響到球場表現，「一碼歸一碼」。

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