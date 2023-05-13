隨著天氣逐漸變熱，許多人在飲食上，大多選擇爽口的食物。營養師高敏敏提到，絲瓜就是消暑聖品，不只水分豐富，而且含有維生素C、葉酸、膳食纖維、礦物質鉀、維生素B群6大好處，營養素非常多，能幫助傷口癒合、腸道順暢及調解高血壓等。

高敏敏在臉書粉專分享絲瓜6好處，富含維生素C，有助於鐵質吸收更好，可促進粘膜防護力、縮短感冒病程、加速傷口癒合；還有製造紅血球重要角色的「葉酸」，同時能幫助減少疲勞感；含有膳食纖維，幫助排便順暢、養好腸道菌，高飽足能抑制胃口。

絲瓜水分非常高，適合在夏天食用，達到消暑、解熱、降溫的作用，體感溫度甚至能降5度；再來是富含礦物質鉀，有助利尿、消水腫、調節高血壓，不過腎臟病病友要控制攝取量；最後是維生素B群，能夠促進身體新陳代謝，保持體力。

高敏敏進一步解釋，絲瓜種類也很多，例如「蘋果絲瓜」，來自台灣中南部，表面平滑、外型短小，吃起來清甜又紮實，另一種則是「圓筒型絲瓜」，同樣來自台灣中南部，外表呈圓筒狀，口感綿密肥厚，還有「稜角型絲瓜」，來自澎湖本島，所以又稱澎湖絲瓜或角瓜，外型細長，吃起來清脆薄嫩。