來萬華有吃又有玩，「大口吃萬華美食祭」周末於艋舺公園星象廣場登場，透過特色攤位、表演等，打造親子同樂嘉年華，萬華街區發展協會理事長洪文和表示，4月開始宣傳活動，希望導客入店到萬華，疫後人潮約回升7成，8月會推出萬華美食地圖，吸引更多遊客前來。

台北市長蔣萬安表示，萬華是民眾認識老台北的地方，還有富有人情味的市場、大家喜愛的信仰中心、豐富在地美食等，今天結合親子嘉年華，讓父母帶孩子、外公外婆帶孫子一起來萬華玩，北市也推出台北Let's Go活動，5月底前來台北消費有機會抽大獎。

「大口吃萬華美食祭」周末於艋舺公園星象廣場登場，現場有不少攤位，包含在地美食、紡織品等，購物可享折扣。 （張芷瑜攝）

洪文和表示，辦活動要發揮一加一大於二的精神，這次結合紡織業拓展、MIT品牌，4月開始宣傳，不只辦完活動就好，主要希望導客入店到萬華，也把萬華美食推廣出去。

洪文和也說，萬華有很多米其林、必比登美食，也有不少百年老店，如兩喜號、龍都冰果室等，會結合萬華區公所電子地圖，在8月推出萬華美食地圖，擬精選30家店介紹給大家，到時候除了放在服務中心，也希望放到西門町的旅宿業，吸引西門町的背包客白天到萬華走逛。

洪文和表示，疫情嚴重時，街道上曾一個人也沒有，現在疫情緩解，西門町人潮全回來，我們人潮約回升7成，會繼續努力，除了硬體提升、續推街友管理，後續也將為艋舺公園換新裝，逐步吸引更多遊客前來。

「大口吃萬華美食祭」配合親子主題，設置趣味互動遊樂設施，揪全家大小共遊。（張芷瑜攝）

商業處表示，「大口吃萬華美食祭」今年擴大與台北市艋舺服飾商圈促進會及中華民國紡織業拓展會合作，邀集優質MIT品牌展出，購物享折扣，配合親子主題，設置趣味互動遊樂設施，揪全家大小共遊，於市集消費滿額還可遊玩巨型扭蛋機與迷你挖土機、抽精美好禮。

另外，即日起至27日，將舉辦8場萬華街區走讀活動，分別以「美食饗宴」、「萬華衣櫃」及「街區探索」等三大主題規畫走讀導覽，帶領民眾深入萬華商圈街區巷弄，體驗最道地的老台北城生活風貌。