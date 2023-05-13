大安分局在現場向民眾宣導交通安全及反詐騙觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局在現場向民眾宣導交通安全及反詐騙觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局在現場向民眾宣導交通安全及反詐騙觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為了向行人地獄Say No，北市警大安分局結合大安區龍淵里辦公處與龍淵社區發展協會，13日在敦親公園舉辦「龍淵里母親節感恩活動」，員警在場加強行人交通安全及反詐騙宣導，以保障民眾生命及財產安全。

大安分局統計，今年迄今取締車輛不禮讓行人共1151件，較去年同期774件大幅增加，行人交通事故發生10件、受傷10人，與去年同期相較減少3件3人，為保障行人通行的安全，特地利用感恩母親活動時機，發送文宣、宣導品，提醒民眾駕駛車輛行經路口要熟記「慢、看、停」口訣，轉彎時應擺頭確認，留意A柱死角，禮讓行人通行，並提醒行人過馬路應走行人穿越道及遵守行人專用號誌，避免低頭滑手機，以防交通事故發生，

同時宣導民眾看到高獲利投資訊息應提高警覺，勿加入陌生投資群組，如有任何疑問立即撥打165反詐騙專線尋求協助，保障財產安全。

大安分局呼籲，尊重行人安全、以人為本，民眾過馬路應走行人穿越道及左右觀看，注意轉彎車輛，駕駛車輛亦應禮讓行人通行，警方會持續針對車不禮讓行人、行人違規等違規行為加強執法取締，確保用路人安全。