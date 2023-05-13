英國國王查爾斯三世於6日完成加冕，白金漢宮日前釋出最新的2幀官方肖像，其中一幅十分引人注目，是由查爾斯三世、長子威廉王子（Prince William，第1順位繼承人）和長孫喬治王子（Prince George，第2順位繼承人），三位現在及未來的國王同框拍攝，散發出濃厚的傳承意義，外媒更以「三位國王」（We Three Kings）為標題刊登報導。

英國王室12日釋出最新的官方肖像照，左起分別為威廉王子、查爾斯三世、喬治王子。（圖／路透）

綜合英國BBC、《每日郵報》報導，王室繼日前發布加冕典禮大合照後，12日再公布2張最新肖像，其中一幅由國王與40歲的威廉王子、9歲喬治王子合照。照片中可以看到查爾斯三世戴著帝國皇冠、身穿帝袍，手裡拿著君主球及權杖，坐在1902年為喬治五世加冕打造的王座上，一旁站著盛裝的威廉王子和喬治王子，三人的神情看起來相當輕鬆愉快。

報導指出，在2020年，前女王伊莉莎白二世仍在世時，為宣示下一個10年的到來，也曾與當時的王儲查爾斯、威廉王子和小喬治4人留下類似的肖像照。

2020年，前女王伊莉莎白二世與王儲查爾斯、威廉王子和喬治王子留下4人合照。（圖／達志影像）

英國王室12日釋出的第2張照片，由查爾斯三世、王后卡蜜拉與他們的榮譽騎士合照。（圖／路透）

而王室公布的第2幀照片也很有看頭，是國王、王后卡蜜拉（Queen Camilla）以及「榮譽四騎士」合影，這幾位年輕男孩在加冕典禮上負責為他們提領長袍披風，搶佔了不少鎂光燈與版面。查爾斯三世那側的四騎士都是貴族，卡蜜拉那側則都是她的孫輩。另外卡蜜拉的妹妹安娜貝爾（Annabel Elliot，右5）以及閨蜜蘭斯當女侯爵（Marchioness of Lansdowne，左5）也出現在照片中。