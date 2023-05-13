台海局勢日益緊張，不少外資都擔心台灣會有戰爭風險，駐美代表蕭美琴日前接受《華盛頓時報》專訪時，駁斥美國投資大亨巴菲特稱台灣是愈加危險經商地點的說法。前立委郭正亮昨( 12 日)指出，美國一邊強調台灣地緣政治風險很高，鼓勵半導體產業外移，更可惡的是，美國推動的「友岸外包」根本沒有包括台灣，「這不是要搞死台灣的經濟嗎?!」

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，美國一方面不斷強調台灣的地緣政治風險非常高，鼓勵台灣的半導體產業趕快外移，另一方面，美國推動的「友岸外包」(Friendshoring)，「就是沒有把台灣包括在內，這才可惡！」

綜合媒體報導，美國在新冠疫情期間認知到全球供應鏈已經複雜到難以掌握，因此美國企業的生產基地應該要在美國國內、靠近美國，或是與美國理念價值、利益一致的國家，而財政部長葉倫便提出「友岸外包」的國策，同時也能降低對中國的依賴；接下蘋果供應鏈的印度，以及越南、墨西哥、波蘭等國都已收獲其利。

郭正亮指出，美國一邊認為，不能跟中國搞有關的供應鏈，要結合價值比較像、比較友好國家來做供應鏈，結果把台灣排除在外，原因是因為台灣很危險。他也嘲諷，價值跟美國相同也沒用，因為太危險就會被排除在外。

郭正亮直言，美國不斷訴求台灣這個地方很危險，造成很多產業外移，尤其是台積電，但另一方面又說「友岸外包」不包括台灣，因為台灣很危險，「美國這不是要搞死台灣的經濟嘛！」

台海局勢日益緊張，不少外資都擔心台灣會有戰爭風險，駐美代表蕭美琴日前接受《華盛頓時報》專訪時，駁斥美國投資大亨巴菲特稱台灣是愈加危險經商地點的說法。前立委郭正亮昨( 12 日)指出，美國一邊強調台灣地緣政治風險很高，鼓勵半導體產業外移，更可惡的是，美國推動的「友岸外包」根本沒有包括台灣，「這不是要搞死台灣的經濟嗎?!」

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，美國一方面不斷強調台灣的地緣政治風險非常高，鼓勵台灣的半導體產業趕快外移，另一方面，美國推動的「友岸外包」(Friendshoring)，「就是沒有把台灣包括在內，這才可惡！」

綜合媒體報導，美國在新冠疫情期間認知到全球供應鏈已經複雜到難以掌握，因此美國企業的生產基地應該要在美國國內、靠近美國，或是與美國理念價值、利益一致的國家，而財政部長葉倫便提出「友岸外包」的國策，同時也能降低對中國的依賴；接下蘋果供應鏈的印度，以及越南、墨西哥、波蘭等國都已收獲其利。

郭正亮指出，美國一邊認為，不能跟中國搞有關的供應鏈，要結合價值比較像、比較友好國家來做供應鏈，結果把台灣排除在外，原因是因為台灣很危險。他也嘲諷，價值跟美國相同也沒用，因為太危險就會被排除在外。

郭正亮直言，美國不斷訴求台灣這個地方很危險，造成很多產業外移，尤其是台積電，但另一方面又說「友岸外包」不包括台灣，因為台灣很危險，「美國這不是要搞死台灣的經濟嘛！」