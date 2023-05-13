鑑於肌肉訓練也會有停滯期，為讓高齡長者能全方位運動到身體各部位的肌肉群，嘉義縣衛生局將推出「高齡者複合式健走」計畫，今先行進行師資培訓，將培訓30位種籽教師下鄉教學，讓社區長輩學到專業且多元式健走，讓肌力養成不過於集中特定部位。

嘉義縣衛生局將推出「高齡者複合式健走」計畫，今先行進行師資培訓。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣居全台人口老化之冠，為促進高齡者健康延緩老化，衛生局結合南華大學專業團隊，發展出具嘉義特色的多元健走方案，規畫步態評估訓練以及4項複合式健走等課程，包含18鄉鎮市健走操、超慢跑活力操、間歇健走法與北歐式健走等課程訓練，運動口訣融入「我的餐盤六口訣」，運動兼顧營養強化均衡認知。

嘉義縣衛生局將推出「高齡者複合式健走」計畫，今先行進行師資培訓。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局健康促進科長張秝淇說，很多長輩可能一天會遶操場5圈、10圈，雖然已達到運動量，但肌群訓練過度集中，就像減重會出現停滯期，運動也會，所以為提高民眾運動的興趣，也訓練到全身肌肉群，今年首度試辦「高齡者複合式健走」，透過拐杖式健走、邁大步健走等多種健走方式交替，強化身體各部分的肌耐力，讓長輩的肌群照顧可以比較全面。

衛生局長趙紋華表示，今天培訓的30位種子師資，將下鄉社區推廣「高齡者特色複合式健走」運動，運用步態評估、長者健康整合式功能ICOPE來評估長者初步的體適能狀態，藉此改善長者的行動能力、認知功能與憂鬱等面向，而課程設計包含18鄉鎮健走操，融入嘉義縣地方特色口訣，讓高齡者在進行運動時，也同時將特色口訣覆誦一次，訓練運動同時，也讓高齡者腦力激盪，一舉數得，透過營造健康的運動環境讓「嘉」更健康。

張秝淇說，30位種籽師資會進到東石、布袋、六腳、中埔、大林和民雄等地社區落地教學，通過衛生局考試且達到標準者，將會授予指導員證書，因今年經費、名額有限，如效果不俗，明年會再向中央爭取經費，擴大師資人數。