圖切爾呼籲 馬內 薩內 可拋開成見為拜仁爭取勝利（圖片來源︰達志影像）

德甲進入倒數3輪的賽事，拜仁慕尼黑31戰得65分位列榜首，多特蒙德31戰得64分緊追其後。拜仁周六主場對保級球隊沙爾克04，絕對是不「勝」無歸，本場首選讓分/拜仁慕尼黑勝，另可考慮大小[總分2.5大]。

【足球-德甲】[沙爾克04 @ 拜仁慕尼黑][05/13(六) 21:30] [編號 752]

拜仁在3月國際賽周之前的聯賽客場1:2負勒沃庫森後，解僱主教練 尤利安·納格爾斯曼Julian Nagelsmann，改由曾執教過多特蒙德的前英超切爾西總教練托馬斯·圖切爾 Thomas Tuchel 接手，可惜成績令人更失望，在歐冠和德國盃同樣遭受淘汰，只剩德甲為目標。而 圖切爾 領軍後拜仁聯賽6戰4勝1平1敗，勝出率66.6%，最近2場全勝。圖切爾也向球員表示只要在餘下3場聯賽全勝即可成功衛冕，呼籲曾經發生衝突的塞內加爾球星 馬內 Sadio Mané 和德國翼鋒 薩內Leroy Sané 可拋開成見，為拜仁爭取勝利。

對手沙爾克04聯賽31戰得30分排名第十五位，深受降級威脅。球隊最近2場聯賽全勝，只是該隊在2023年取得的5場勝仗，除了擊敗現在排名第八的梅因斯和第十二位的文達不來梅之外，另3場都是擊敗目前於降級區內第十六至第十八位的球隊。本場面對力爭錦標的拜仁慕尼黑，實難有勝機。

推薦︰ <足球>752 沙爾克04 @拜仁慕尼黑 讓分/拜仁慕尼黑勝、大小[總分2.5大]、[總分3.5大]。

唐耶爾·馬倫本賽季為多特蒙德攻進 8球（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德在德甲31戰64分排第2，落後衛冕的拜仁慕尼黑1分。要爭標，多特蒙德在餘下球賽實不容有失。多特蒙德周六對慕森加柏，絕對以3分為目標。今場首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮大小[總分]大1.5、2.5甚至3.5。

【足球-德甲】[慕森加柏 @ 多特蒙德][05/14 (日)00:30] [編號 753]

多特蒙德最近5場聯賽不敗，成績為3勝2平，勝出率60%，不敗率則為100%。要留意是多特蒙德成績是主場遠勝作客，主場成績德甲第一、客場則是第四。特別在2023年，球隊聯賽主場8戰全勝，勝出率100%。相反在2023年球隊各項賽事只曾敗陣3場，全部都是作客落敗，主強客弱非常明顯。

另外本賽季多特蒙德進球點都落在不同的球員身上，隊中目前進球最多的是德國國腳翼鋒 尤利安·布蘭特 Julian Brandt 和荷蘭前鋒 唐耶爾·馬倫 Donyell Malen，兩名球員各自攻進了8球，另外有5名球員都有6顆進球或以上。多特蒙德在聯賽衝刺階段沒有任何保留，進球大小[2.5]最近10場聯賽成績是8大2小，最近5場主場更是100%大，所以該隊進球數[總分2.5大]會是好選擇。

對手慕森加柏31戰得39分排名第十位，沒有機會爭取歐洲賽事參賽資格同樣沒有降級威脅。球隊近5場聯賽成績是2勝1平2敗，勝仗都在主場取得。球隊主場德甲排名第六，勝出率有56%左右。但作客15戰只得1勝，排名更是低至第十五位。本場慕森加柏既要作客，加上多特蒙德主場真是太強，首選不讓分/多特蒙德勝。

推薦︰ <足球>753 慕森加柏 @ 多特蒙德不讓分/多特蒙德勝、大小[總分2.5大]、[總分3.5大]、大小[主隊1.5大]、[主隊2.5大]。