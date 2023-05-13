台灣籃球首名歸化球星戴維斯昨天晚上在桃園中壢與妻子發生衝突，因妻子持有保護令，警方將其逮捕送辦。桃園地檢署檢察官偵訊後，將其依違反家庭暴力防治法，諭知10萬元交保。

籃球球星球星戴維斯違反家庭暴力防治法，檢方諭知10萬交保。（賴佑維攝）

據了解，戴維斯與前妻育有1女，他和妻子離婚後，2人約定女兒輪流照顧。因前妻有保護令，為避免糾紛，2人12日晚間約在青埔派出所前，由戴維斯將女兒交給前妻，但疑似情人節時，戴維斯想探望女兒遭拒，2人為此在派出所前發生爭執。員警發現有異前往查看，前妻出示保護令，戴維斯因此被逮捕。

台灣籃球首名歸化球星戴維斯昨天晚上涉及在桃園中壢與妻子發生衝突，檢方諭知10萬交保。（賴佑維攝）

戴維斯10萬交保後，面對記者提問有沒有什麼想說的，戴維斯僅回答「No」，律師則說，這是單純家庭事件，不會影響工作、球場上的表現，也會盡全力妥善處理事情，讓事情和平落幕。

檢察官13日偵訊，依涉嫌違反家庭暴力防治法，諭知10萬元交保。另也核發檢察官命令，禁止戴維斯實施家庭暴力及對前妻有不當行為。未來戴維斯若再違反相關規定，檢方恐依家庭暴力防治法第32條，有反覆實施家暴之虞聲押。