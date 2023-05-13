台灣籃球首名歸化球星戴維斯昨天晚上在桃園中壢與妻子發生衝突，因妻子持有保護令，警方將其逮捕送辦。桃園地檢署檢察官偵訊後，將其依違反家庭暴力防治法，諭知10萬元交保。
據了解，戴維斯與前妻育有1女，他和妻子離婚後，2人約定女兒輪流照顧。因前妻有保護令，為避免糾紛，2人12日晚間約在青埔派出所前，由戴維斯將女兒交給前妻，但疑似情人節時，戴維斯想探望女兒遭拒，2人為此在派出所前發生爭執。員警發現有異前往查看，前妻出示保護令，戴維斯因此被逮捕。
戴維斯10萬交保後，面對記者提問有沒有什麼想說的，戴維斯僅回答「No」，律師則說，這是單純家庭事件，不會影響工作、球場上的表現，也會盡全力妥善處理事情，讓事情和平落幕。
檢察官13日偵訊，依涉嫌違反家庭暴力防治法，諭知10萬元交保。另也核發檢察官命令，禁止戴維斯實施家庭暴力及對前妻有不當行為。未來戴維斯若再違反相關規定，檢方恐依家庭暴力防治法第32條，有反覆實施家暴之虞聲押。
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