國民黨大安區立委初選今（13）日出爐，在黨內三人互比式民調部分，總統府前副秘書長羅智強2份數據皆拿到60%，勝過台北市議員鍾沛君35個百分點、國安會前副秘書楊永明45個百分點。對此，《風傳媒》引述「地方人士」分析，調查結果不是對手太弱，而是羅智強委實太強，且陸戰表現出色，「新一代的大安區王者已橫空出世。」

歷經3天民調作業，國民黨北市黨部13日上午公布民調結果，民調總共分為兩家民調公司的對比式民調與互比式民調，對比式民調部分，三人在對上預設的民進黨對手不分區立委范雲，羅智強分別以38.785％與42.113％支持度、贏過鍾沛君的32.308％與31.669％、楊永明的29.187％與26.219％；另在三人之間的互比式民調部分，羅智強拿下60.641％與60.127％、遠超對手鍾沛君的24.578％與25.819％、楊永明的14.781％與14.054％。

《風傳媒》在今日報導中，引述黨內人士說法，稱羅智強此次勝利，與這次回歸大安區後改變打法有極大的關係，從過往的空軍總司令成功轉型為陸戰隊大兵，且積極耕耘地方，在3天拜會了大安區近半數里長，並讓對方變成他各里的後援會會長，一同登記，可說是繼前立委蔣乃辛與林奕華之後，新一代的大安區王者橫空出世。

《風傳媒》分析，對比民調因假想敵范雲有極高的仇恨值，藍軍自動歸隊的情況下，3人差距還沒有特別大，但羅此時在兩份民調中，還是超過鍾沛君6到11個百分點；黨內互比差距更為明顯，羅智強在兩份民調拿下6成支持度，遠超鍾沛君約35個百分點、更是贏過楊永明45個百分點。

該報導還引用地方人士講法，稱鍾沛君對外形象良好，還是台北市議員；楊永明相當熟悉國政，且論述非常專業，但在兩者都是強棒的情況下，羅依然拿下大勝，並非鍾沛君和楊永明弱，實為羅智強太強，因此接下來綠營不管派出誰，遇到羅智強恐怕都不好打。