兵工廠（阿特塔 Mikel Arteta）能否贏得自2004年以來首個聯賽冠軍還得先過曼城（瓜迪歐拉 Pep Guardiola）這一關 （圖片來源︰達志影像）

兵工廠FC要保持爭冠希望的話本周日主場對布萊頓便得力圖爭勝。雖然布萊頓是本賽季英超黑馬，但兵工廠已經沒有任何退路，本場首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[總分2.5大]。

【足球-英超】[布萊頓 @ 兵工廠FC][05/14 (日)23:30] [編號 611]

英超最後3輪比賽，曼城34戰得82分排名第一，兵工廠81分排名第二但多比賽1場，所以該隊要贏得自2004年以來首個聯賽冠軍，除了必須在餘下3場聯賽取得全勝之外，還要寄望曼城最少打平兩場才有機會。本周曼城先會在星期天21:00作客對力求保級的艾佛頓，而兵工廠的比賽會在之後才開打。如果曼城真的沒辦法打敗艾佛頓，兵工廠就必定會施展渾身解數，力求「大」「勝」布萊頓。

事實上，兵工廠在2023年各項賽事只曾4次落敗，除了2月初敗給艾佛頓之外，另3場正是敗給曼城。而最近2場聯賽都取得勝利，隊長 馬丁·奧德加特 Martin Odegaard 以身作則，擔起進球重任，最近5場聯賽攻進5球。

布萊頓是本賽季英超黑馬，33戰得55分排名第七，仍有機會爭取歐冠資格，也大有機會在歐洲賽事露面。只是布萊頓在足總盃4強遭曼聯淘汰之後狀態明顯下滑，最近4場聯賽2勝2敗，包括剛在主場1:5大敗在艾佛頓之下。既然布萊頓近況普通戰意有點鬆懈，本場選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[總分2.5大]。

推薦︰ <足球>611布萊頓 @ 兵工廠FC 不讓分/兵工廠FC勝，大小[總分2.5大]、[總分3.5大]。

薩拉赫成為首名連續9場主場取得進球的利物浦球員（圖片來源︰達志影像）

英超下賽季將有4張歐冠的入場券，除了曼城和兵工廠FC穩奪當中2席之外，由目前聯賽第三位的紐卡索聯到第八位的阿阿斯頓維拉，在數字上仍然有機會打進前四名，故此餘下球賽的競爭肯定非常激烈。

【足球-英超】[利物浦 @ 萊切斯特城][05/16 (二)03:00] [編號 620]

本周推薦正是力求後來趕上要取得下季歐冠席位的利物浦。紅軍在本賽季的歐冠出局之後，球隊上下痛定思痛，最近8場聯賽不敗，包括6連勝。球隊35戰得62分升上了第五位，只落後第四位曼聯1分不過多比賽1場，仍然有機會趕過紅魔鬼。當中球星 薩拉赫 Mohamed Salah 越戰越勇，上一場聯賽對布倫特福德再攻進了1球之後本賽季各項賽事累積取得30顆進球，是首名可以連續9場利物浦主場取得進球的球員。

2016年英超冠軍萊切斯特城陷入降級危機，狐狸35戰得30分排名第十八位，落後第十七位的艾佛頓2分，局勢非常危險。球隊最近4場聯賽1勝2平1敗雖然看似不錯，但上周大敗給富勒姆3:5卻是令人失望。利物浦氣勢磅礡，相反狐狸暮氣沉沉，本場首選不讓分/利物浦勝。

推薦︰ <足球>620利物浦 @ 萊切斯特城 不讓分/利物浦勝，讓分/利物浦勝，大小[總分2.5大]、[總分3.5大]。