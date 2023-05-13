▲基隆市長謝國樑（右四）與立委蔡適應（右一）及議長童子瑋（右五）與多位議員參與「德育護理健康學院」揭牌儀式。（徐佑昇攝）

位於基隆市中山區的經國管理暨健康學院13日舉辦「德育護理健康學院」更名揭牌儀式暨56屆校慶活動，基隆市長謝國樑、立委蔡適應、議長童子瑋等均應邀共襄盛舉。謝國樑表示，校方更名回「德育」，一定經過深思熟慮，而面對未來高齡化的社會，將會非常需要大量的護理專業人才，也期勉校方持續為地方長照培育優秀的護理人員。

經國管理暨健康學院先前名稱為「德育護專」，但2002年學校為紀念前總統蔣經國，將校名改為「經國管理暨健康學院」後，「德育」之名已許久不見。但校方在少子化的威脅下，決議將校名改回「德育護理健康學院」。

據了解，由於近年來的少子化影響，許多校友都向校方建議將校名改回「德育」，以提升學校的辨識度。從數年前就傳出經國學院校方有這方面的打算，但更改校名茲事體大，校方後在幾經思考下，向教育部提出改名申請，並獲教育部同意，因此於13日同時也是校56周年校慶舉行揭牌儀式，將於 8月1日正式更名掛牌。

市長謝國樑於致詞時表示，「德育」這個名字是他與很多基隆人的記憶，今天會改名，一定校方是經過深思熟慮的結果。謝並感謝校方為基隆培育管理、醫護與觀光人才，對於北台灣長照產業人才育成與就業會將有實質助益。

謝國樑指出，基隆醫療服務提升是市政亟需推動面向，希望引進更多的醫療與護理資源，讓市民運用受益。而在目前邁向超高齡化社會的同時，將會有許多照護人才的需求，也期許德育護理健康學院，繼續培育更多的護理人才，讓基隆甚至是更多地方都能受益。

本次更名揭牌儀式由校長翁進坪主持，現場匯聚各屆校友拍照留念，而市長謝國樑、立委蔡適應、敏盛醫療執行長楊弘仁、議長童子瑋及多位議員均到場參與，共襄盛舉。