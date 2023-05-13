正在廟中幫忙的金湖鎮代表會主席蔡乃靖(中)，見狀立即跳下大排協助救人。(圖／民眾提供)

女駕駛(左二)幸僅胸部輕微挫傷，圍觀民眾個個驚呼：神明保佑！。(圖／民眾提供)

金門地區今(13)日上午發生一起離奇車禍！一名高齡婦人開車前往位於金湖鎮瓊林「保護廟」拜拜後欲離開時，疑因機械故障剎車無反應致使車輛直接衝入前方大排水溝，轟然巨響嚇壞一旁參加廟會的民眾，正在廟中幫忙的金湖鎮代表會主席蔡乃靖見狀立即跳下大排協助救人，所幸溝中水位甚低，女駕駛僅胸部輕微挫傷，圍觀民眾個個驚呼：一定是廟中神明有保佑！

警方指出，今日上午10時49分左右，陳姓民眾(女、35年次)駕駛灰色自用小客車，自稱在金湖鎮瓊林保護廟駕車離開時，因剎車無反應致車輛掉落路旁溝渠，陳女胸部輕微挫傷，緊急送衛福部金門醫院就醫。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對駕駛實施酒測結果，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾，高齡長者駕駛車輛應小心，隨著年齡的增長，人們感官能力會退化，應避免騎（開）車，以免意外導致交通事故發生；另自2017年7月1日起，1942年7月1日(含)以後出生，屆滿75歲或1942年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，在收到換照通知單或接到電話通知後，請儘速至監理站辦理換照，只要體檢和認知功能測驗通過就可以換照繼續開車，因此建議高齡駕駛重新做檢查，確保身體健康和認知能力正常再來開車，對自己與所有用路人都有保障。