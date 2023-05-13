台灣深受日本民眾喜愛，疫情前後都是各大海外旅遊意願調查排行榜常勝軍，2019年日客訪台突破200萬人次。12日上午的舉辦「台灣觀光再出發」推廣說明會，正式宣布日本市場最新代言人─廣告女王川口春奈，並曝光預錄的問候影片曝光，行銷台灣觀光。

同時，推廣說明會中祭出推動旅客訪台的具體措施，強打5月起跑的「遊台灣，金福氣」自由行旅客5000元消費金抽獎優惠及旅行社組團來台補助，更安排台日雙方業者洽談，及推出補助500位確定訪台旅客辦理護照半價等重磅優惠。

觀光局長張錫聰表示，歡迎日本業者多利用觀光局推出的獎勵措施，讓更多日本民眾感受台灣的美景、美食與美好。台灣觀光協會會長葉菊蘭則指出，期望透過這幾波宣傳及護照優惠措施，提升日本民眾的護照持有率。

而在日本最有人氣的數位部長唐鳳恰因私人行程自費訪日，以神秘嘉賓身分驚喜現身說明會。唐鳳大方分享對於台日數位觀光發展的觀察，更以行動展現台灣人熱情好客的特色魅力，發揮名人效益，成為吸引日本旅客的超人氣幫手。

據日本外務省統計，20～40歲的女性護照持有率較高。為鎖定年輕客群，推廣團在山手線原宿站旁的WITH HARAJUKU HALL時尚商場舉辦「台遊館in原宿」活動，邀集航空公司、台灣及日本旅遊業、台灣美食及香水小物等20多家參展，帶來台灣道地美味和最好玩資訊。

配合活動集客，網路宣傳提前自5月初起跑，日本民眾只要事先報名就能憑QR code到現場兌換好禮。台灣觀光宣傳廣告也同步在原宿、明治神宮車站露出，BRUTUS、Hanako等日本知名雜誌也共同參與，持續在日本炒熱「台灣」話題。

觀光局表示，現場除了知名團體「鈴行者」帶來扯鈴演出外，還有喔熊彩繪指甲及電子集章扭蛋抽好禮等多項活動。14日母親節當日來場就送媽媽專屬台灣花卉書籤，用最豐富多元的活動在原宿吹起「台灣風」，強打台灣「值得一來再來」的觀光品牌形象。