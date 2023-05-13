蔡英文總統13日在台北出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」，論壇最後開放同學提問，其中，「中共攻台，台灣是否有實力抗衡」是最受關注的議題，對此，蔡英文表示，我們跟中國大陸之間的問題，終究是要以和平的方法來尋求解決之道，如何防止衝突跟戰爭的發生，非常重要的事情。

蔡英文總統13日在台北出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」。（摘自今周刊直播）

蔡英文指出，這個問題近來很多不同世代的人都在討論的問題，這是社會共識，也是執政者的使命，我們跟中國大陸之間的問題，終究是要以「和平」的方法來尋求解決之道，如何防止衝突跟戰爭的發生，非常重要的事情。

她強調，這是雙方的共同責任，對區域來說，台海的穩定是區域重要的安全議題，對全世界來講，不僅是區域安全問題，還攸關全球經濟供應鏈安全的問題。

蔡英文表示，面臨台海不是傳統兩岸問題，是全球性的問題，各方都有責任共同維護和平狀態，因為這是大家共同利益的所在，挑戰在於不同的想法衝突底下，如何避免軍事衝突發生，這不僅是兩岸的功課，更是全球的工作。

蔡英文指出，過去我們講的都是兩岸問題，過一陣子變成區域問題，現在已經是全球議題，這個議題牽涉的面向越來越廣，利害關係人越來越多，如何解決區域或是台海問題，以和平方式解決，這是大家共同參與的過程。

蔡英文說，這不只是執政者的事情，人民和社會大眾都是參與者，這問題確實需要全民的關注，雖然大家只是高中生，但也可以嘗試了解問題本質，做一個很理性的判斷，有策略性的思維，能夠集合眾人力量，來尋求一個共同都可以接受的解決方式；蔡英文強調，全球已經有共識，一定要用和平的方式解決，戰爭不是選項。