賴清德競選總幹事、前屏東縣長潘孟安13日陪同賴清德出席「信賴台灣屏東之友會」成立大會，會中，他除替賴爭取選民支持外，還批評競爭對手將「信賴」汙名化成「姓賴」，而且只會唱衰台灣，他高喊，這場選舉是信賴台灣與唱衰台灣的對決。

潘孟安說，為什麼要信賴台灣，是因為台灣經過民主的淬鍊，數十年來在很多前輩拋頭顱、灑熱血、犧牲家庭下，才換來台灣的民主，大家有自由的空氣、有公開批評政治人物的言論自由，但很多人卻把「信賴」指向政黨及特定候選人，這是把信賴台灣汙名化。

他說，對手叫大家不要「姓賴」，根本是不讀書又不識字，信賴台灣就是信賴台灣，沒有個人色彩，台灣是大家共同生活的地方，但對手不僅不要信賴台灣，反而還故意汙名化成「姓賴」。

他說，信賴台灣是希望台灣更好，但對手都在唱衰台灣，對台灣沒信心，每天跟台灣做對，令人感到恐懼。

他強調，2024總統大選就是信賴台灣與唱衰台灣的對決，同樣也是賴清德所說的民主與專制的對決，希望屏東鄉親一起力挺賴清德，讓屏東成為賴清德的第二故鄉。