不少機車族習慣購物後把物品暫放在機車上。一名女網友表示，她滿心期待地到超商領取網購的「電動姐夫」，放在機車上就去購物，不料一轉眼竟發現有阿伯將她的包裹直接帶走，也由於包裹的內容物讓人感到害羞，這名女網友完全不敢報警。貼文曝光後，就有網友突破盲點，好奇：「為何不騎機車去追啊」。

原PO在論壇《Dcard》以「電動姐夫就這樣被阿北偷走了」為題發文，表示日前去超商領完網購包裹後，順手就放在機車踏板上，並走到對街買東西，不料突然出現一個阿伯，神態自若地把她的包裹和掛在車上的晚餐一起拎走，原PO一時反應不過來，只能看著阿伯騎著腳踏車揚長而去。

「來不及了，我親愛的新任姐夫。」原PO表示，雖然超商店員建議她報警調閱監視器畫面，有機會找回失去的包裹，不過她實在不敢和警察說明究竟是什麼東西失竊，大嘆：「希望阿伯這次拆盲盒發現是電動姐夫會有陰影」。

貼文一出，網友紛紛留言，「如果我的飛機杯被偷走我會氣死欸，我滿心期待要用了」、「離開機車我都會把大包小包的東西帶著，寧可狼狽也不想被偷」、「這樣算橫刀奪愛嗎」、「我之前被偷早餐也有報案，最後對方被罰5千」。另外也有人好奇，原PO當下為何不騎機車去追，引來其他網友回覆，「瞬間發生的事，可能來不及思考他就騎走了啊XD」。