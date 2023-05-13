大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）開播後話題不斷，最近一公舞台播出後，國民天后徐懷鈺陷入「表演划水」疑雲，遭質疑不敬業；除了每位姐姐表演舞台引起討論，網上竟流出多位女星演出費用，台灣參賽女星中領最多的竟不是徐懷鈺，而是S.H.E出身的Ella陳嘉樺，讓眾人都很意外。

《浪姐4》從上星期第一集上線後，今（13日）第二集播出一公舞台，無論是表演內容、勝負結果或姐姐們的狀態都立刻登上熱搜，其中從傳出加入就話題不斷的徐懷鈺，更是被發現疑似表演划水，沒有發揮正常實力的樣子；徐懷鈺翻車現場也讓網友直言，「難怪賈靜雯會發飆」。

而一公舞台後，微博上也流出多位姐姐的演出費用，國民主持人謝娜一集酬勞竟高達180萬元（約新台幣800萬元），有最美妃子封號的張嘉倪則有130萬元（約新台幣577萬元）；許多網友都很意外原來女星們的演出費用這麼高，笑說「還以為姐姐們為了翻紅，參加節目不收錢，是我想多了」。

在參賽的台灣女星中，領最多的不是國民天后徐懷鈺，Ella陳嘉樺領120萬元（約新台幣533萬元）比徐懷鈺的30萬元（約新台幣133萬元）多了4倍，連A-lin領60萬元（約新台幣266萬元）也比徐懷鈺多，令粉絲都很驚訝；不過，賈靜雯和陳意涵的演出費用並沒有公開。