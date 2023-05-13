統一獅古林睿煬前役面對富邦悍將首局就有156公里「火球」，當天球路幾乎都以速球為主，讓富邦打者吃足苦頭，7局他主動請纓續投卻因氣力放盡挨打，最終承擔敗投，但他也有所收穫，「相信自己的直球威力，還要找1、2顆變化球做搭配。」

古林睿煬表示，前一場在花蓮先發時因為變化球挨打，投完後就一直在思考自己的優勢是什麼，決定這次登板投球策略就是用速度壓迫打者，加上首局球速就有出來，讓他更添信心，前5局讓富邦打者1安難求，直到6局下1出局後才被王正棠敲安。

「當然知道無安打啊！怎麼可能不知道。」儘管知道自己5.1局沒被敲安，古林睿煬仍保持同樣心情去面對打者，6局化解失分危機後，原本教練團有考慮換投，問他要不要休息，他卻主動請求續投7局，結果單局失掉3分也讓球隊被逆轉。

「是我自己想要投，不想要一直這樣，投到6局、80球結束，都沒有想辦法突破。」古林睿煬坦言，因為前面幾局都是全力催球速，到第6局時就覺得有點累，「但化解危機後又覺得很有力的感覺，也想把第7局守下來，結果當然是可惜，雖然隊友有守備瑕疵，但主要問題還是在我身上，沒有1顆有效的變化球能搭配。」

僅管「7局挑戰」沒能成功，但古林睿煬還是有收穫，「讓我知道要相信直球威力，另外還要再找1、2顆變化球做搭配。」