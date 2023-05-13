國內汽機車竊盜案件在2006年以前，一直是全般刑事案件的主要類型，竊車賊猖狂犯案，讓民眾心驚深怕愛車不翼而飛。警政署統計，2006年汽車竊盜犯罪發生3萬3739件、機車竊盜10萬2919件，合計占當年度全般刑案26.97％，比例高達近三成。

國內汽機車竊案呈現陡降。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

但2006年起，政府陸續推行「汽機車加設防竊辨識碼」、「全面稽查套裝機車阻斷銷贓管道專案」、「同步查緝易銷贓場所工作」、「路口監視錄影器普遍設置」等偵防措施，並規劃保三總隊與關務署共同執行「邊境聯合查贓」工作，由保三總隊執行「舊機動車輛及引擎輸出查證」作業等，直至2018年汽車竊盜已降至2235件，機車竊盜則降至9686件，降幅均有九成以上。去年汽車竊盜再度降至676件，機車竊盜降至3953件，分別再減少約六、七成。

資深刑警表示，以前可能是一覺起來，車子已被偷運到海外，但隨著車子越來越難偷、越來越難銷贓後，讓偷車賊都不願動手了，不少人改行去做詐騙，認為反而賺得比較快。

保三總隊與關務署共同執行「邊境聯合查贓」工作，防止贓車遭解體出境。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

此外，近年警方引進及優化贓車辨識系統，利用科技整合分析失竊車輛軌跡，並結合調閱監視器等偵查手法，讓偷車賊無所遁形，也成為汽機車竊盜犯罪發生數持續下降的原因之一。

警政署鼓勵各警察機關積極查緝汽、機車竊盜犯罪集團及阻斷銷贓管道，自2018年至去年已查獲汽機車竊盜集團、解體工廠及收銷贓場所，共計19件92名嫌疑人。今年起更推動「清源專案2.0」工作，將查緝汽機車輛解體工廠納入計畫，要求各警察機關加強清查高風險場所，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源。

財團法人保險事業發展中心統計，2006年各類車種竊盜險申請理賠件數為7771件，保險公司賠款金額高達20億6448萬0561元，去年各類車種竊盜險申請理賠件數僅剩31件，保險公司賠款金額為587萬元，大幅下降九成九。