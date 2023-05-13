林萱瑜和Gino在三立台8《天道》被家人逼著相親，兩人決定假結婚，先拍婚紗照再去公證，不想再受到被催婚之苦。戲外林萱瑜和Junior也有計畫辦婚禮，只是2人工作得忙到明年才有時間，不排除先公證，雙方家長也還在討論。

日前林萱瑜妹妹也傳出喜訊，如果2個女兒都出嫁，家人是否會不捨？她笑說家人一定很捨不得，「所以我和妹妹還不能面對這問題，因為爸、媽、阿嬤一定很傷心。」她說之前只是被Junior求婚，阿嬤一聽到鄰居跟她報喜就哭了，開心又捨不得。對於婚事、生子計畫林萱瑜都有小壓力，因為妹妹曾說結婚、生小孩都不能比姊姊先。

Gino（左）和林萱瑜戲裡湊CP。（三立提供）

對未來的婚紗，林萱瑜很希望另一半給意見，「他覺得好看很重要。」款式就看當下心情，唯一期待是要「澎湃款」，而且再忙婚紗照一定要拍，因為希望人生每個階段都能留下不一樣的回憶，「我也希望貓咪可以入鏡，但Summer比較不喜歡，我是不會強迫牠們的。」