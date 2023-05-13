（取自台灣民意基金會臉書）

台灣民意基金會12日公布最新民調，詢問民眾「明年(2024)一月總統大選，您是否樂見民進黨再次贏得大選，繼續執政？」值得注意的是，在台南市，約四成三樂見民進黨 2024 繼續執政，但也有四成二不樂見。台灣民意基金會指出，這是否意味民進黨後院失火?值得關注！

台灣民意基金會12日公布最新民調，整體而言，二十歲以上台灣人中，四成二樂見 2024 民進黨繼續執政，四成七不樂見。不樂見者比樂見者多 5.6 個百分點。換言之，經過蔡英文總統七年執政，在目前這個時刻，多數台灣選民傾向 不讓民進黨贏得 2024 總統大選，繼續執政。

以區域來分，在台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花東金馬，過半數選民不樂見民進黨 2024 再度執政。新北市和高雄市是多數樂見，雲嘉南則是樂見與不樂見旗鼓相當。

值得注意的是，在台南市，約四成三樂見民進黨 2024 繼續執政，但也有四成二不樂見。台灣民意基金會指出，這是否意味民進黨後院失火?值得關注！