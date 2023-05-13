雲林縣20鄉鎮市模範母親表揚今天在雲林縣政府大禮堂舉行，最年輕的模範母親是43歲的錢美伶，她的兩個小孩產檢都正常，但先後被診斷出先天性成骨不全症、自閉症及思覺失調症，父親失智5年，雖然承擔許多壓力，從未因此放棄作為母親的責任，其堅忍刻苦、善盡天倫，令人感佩。

錢美伶說，遇到就要積極面對，接受事情的狀況，既然生了就好好面對，不要逃避，雖然出生前的檢查都是沒問題；能做什麼治療就趁早，黃金治療期是6歲之前，最好在發展語言前的2歲就治療。

雖然生活壓力不小，但她仍看光明面，覺得自己很幸運在嘉義遇到很好的社工員，告知她罕病兒子的醫療訊息，所以大兒子從2歲就開始治療，包括復健針灸，她從幼稚園大班陪到小六畢業，國中放手讓他自己讀，目前陪小兒子積極治療。

今年獲表揚的各鄉鎮市模範母親平均年齡77歲，最年長的是林內鄉公所推薦98歲的蔡張玉連媽媽，她與丈夫育有2子6女，當年一邊務農一邊幫公婆照料7名年幼的小叔及小姑，如今5代同堂，兒孫30多人承歡膝下。

28名模範媽媽由縣長張麗善表揚，土庫鎮陳特凱、斗南鎮長沈暉勛、林內鄉長劉姿言、大埤鄉長林森寶均親自陪同該鄉鎮的模範母親接受表揚。

張麗善表示，媽媽們溫柔、堅強、包容的愛不求回報，求家庭圓滿以及成就子女的光明前途，感佩每一位媽媽艱苦奮鬥、無私奉獻的母性光輝。