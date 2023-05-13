面對生活中難解的問題，有些人會積極尋求幫助，不過也有人從不示弱，總是一肩扛下所有壓力，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座女，遇到問題全都自己扛，堅強得讓人心疼。

▍獅子座

獅子女的堅強和倔強都是靠著尊嚴在硬撐，事實上她們遭遇困難時也想停下休息，但因為深知「如果不解決困難，困難就會解決你」的道理，所以就算再筋疲力盡也會硬撐到底，對於旁人的建議她們也不太採納，畢竟到最後只有自己能為自己的決定負責。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，身上帶著濃厚的批判精神，但她們針對的不僅僅是他人，有時候倔強起來連自己也不放過，畢竟如果被別人挑出自己的不足之處，等同是件顏面掃地的事情，而她們絕對不允許這麼丟臉的事情發生，同時她們也拒絕依附他人，總是一肩扛下所有。

▍雙子座

年輕時的雙子女比較喜歡投機取巧，但是隨著年紀增長，她們深知「靠人人倒」的道理，即便八面玲瓏的個性引來不少人青睞，有很多人願意對她們伸出援手，但雙子女堅信要想獲得自己想要的一切，只能透過自己的努力才比較牢靠。

▍天蠍座

天蠍女極其獨立，雖然有時很感性，渴望有人能依靠，但那只是一瞬間的事情，因為她們深知自己個性敏感，對事情要求高，很少有人能不讓她們失望，所以許多事情寧願一肩扛起，也不願對人求援示弱。