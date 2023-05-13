騎士在外側路肩準備超車通過路口時，一輛大貨車從左側正準備右轉，當場把機車壓進車底，所幸騎士第一時間「連滾帶爬」逃開，才未被捲入。（翻攝自YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

桃園楊梅區一名騎士11日行經幼獅路二段，在外側路肩準備超車通過路口時，一輛大貨車正從左側準備右轉，當場把機車壓進車底，所幸騎士第一時間「連滾帶爬」逃開，才未被捲入，驚悚畫面曝光；網友酸「畫面一開始就能看到大車打方向燈了還敢衝過去，沒被收掉算他好運」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一輛機車行駛在桃園市楊梅區幼獅路二段，準備在綠燈路口通過時，左側一輛大貨車正準備右轉，騎士當下雖趕緊剎車，機車車身在右傾試圖停下，但大貨車的右側車身仍當場撞上機車，把機車壓進車底。

騎士在外側路肩準備超車通過路口時，一輛大貨車從左側正準備右轉，當場把機車壓進車底，所幸騎士第一時間「連滾帶爬」逃開，才未被捲入。（翻攝自YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

機車騎士在馬路右側疑似未注意左方有輛大貨車正要右轉，機車隨即被對方車身壓住，所幸騎士第一時間在機車倒地後趕緊逃離，才未被捲入車底，畫面中可見騎士幾乎是「連滾帶爬」逃離；影片標題指出「當路口淨空時，請要有防衛性駕駛警覺」，引起網友討論。

其他網友留言「他非常精準地示範如何連滾帶爬的騎法，滿分」、「畫面一開始就能看到大車打方向燈了還敢衝過去，沒被收掉算他好運」、「騎士真是命大啊，差點就成為輪下之魂了」、「嚇到軟腳，站不起來，我想她每晚閉上眼絕對會想起今天人生謝幕最後的鏡頭」、「老實說這個側滑還是可以的，加油繼續用生命騎車」、「真的一堆人看到前方老早打轉彎燈了還是硬要過」。