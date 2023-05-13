女星小甜甜（張可昀）日前遭前夫指控虐狗，她先是矢口否認外，還開直播爆哭要前夫停止抹黑「放過她」，沒想到今（13日）她發長文道歉了，承認自己說謊，表示「茼萵確實不小心被我弄傷」，但她強調自己不可能虐狗。

小甜甜坦言這幾天難過又很怨憤，「甚至，曾經有想結束一切離開世界的念頭」，她也知道自己現在狀況很不好，但為了女兒她不能放棄，因此知道需要先坦承認錯，「我必須勇於坦承，關於我的愛犬茼蒿的事…我說謊了」。

她承認為了和前夫對槓所以說謊，「真相就是，我的狗狗茼萵確實受傷了！茼萵確實不小心被我弄傷」，表示因為牠毛打結，她用安全剪刀處理，卻不小心劃傷了，「但是我絕對絕對不可能虐狗」。

她表示因為被前夫污名化失去理智，讓她很怕背上莫須有罪名，才會急著反擊保護自己，但「說謊了真的很不應該」，她再次向大家道歉，也表示會更正視自己身心靈的狀況。

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