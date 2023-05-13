宜蘭綠色博覽會將在14日閉幕，截至目前已超過40萬人次入園，園區的展品開始提供學校等單位申請認養，承辦單位蘭陽農業發展基金會期盼，能透過認養延續環境教育的使命。

今年綠博提供認養的品項，有展館帆布、藝術展架、壓克力文字吊板、漂流木裝置藝術等60種品項，開放首日有12個學校、機關、團體申請認養，還有學校申請認養園區內能源主題館100多片的帆布，在學校規畫永續教室，認養期間至5月19日止。

綠博策展人許名輝表示，綠博園區中的展示板、教具等，容易因發霉等問題，隔年綠博無法再使用，過去都變成資源回收垃圾，相當可惜；從2019年開始，就試辦捐贈園區內展品、教具給學校。

他說，當時也是學校主動要求，考量延續環境教育的使命因此決定捐贈，但綠博得標廠商一開始並不願意，因為一次性地大量拆除作業較為方便，為了捐贈展品、教具，還要小心拆除，經費與人力上都會增加，後來基金會決定補貼費用，廠商才同意。

許名輝指出，因此綠博在招標時，就從制度面中規畫廠商撤展時，展品與教具的再利用，綠博閉幕後要小心撤展，不要破壞展品；但去年外界有懷疑，為什麼捐贈這些東西？好像被認為有圖利之嫌，讓承辦單位相當心寒，反而當作垃圾丟棄卻沒事，考量延續環境教育的使命，今年仍是決定辦理認養媒合作業。

蘭陽農業發展基金會表示，有需求的單位須自行將展品載運離場，承辦單位不負擔載運與後組裝維修，展品教具設備清單，以及申請單可參考綠博官網（https://yilangreenexpo.e-land.gov.tw/news/57.html）。