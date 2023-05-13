黃尚禾劇中的流氓角色，與他過往詮釋的幫派人物不同點。（八大提供）

黃尚禾、張雁名在八大戲劇台播出的強檔律政戲《最佳利益2-決戰利益》化身流氓與殺人犯，劇中黃尚禾被當時擔任檢察官的温昇豪送進牢裡，沒料到這次要找辯護律師兩人再度狹路相逢；而張雁名在《最佳利益》第一季時，以精神疾病為由、犯下隨機殺人案，續集因謀殺罪再進監獄，對律師天心表現出變態狂的迷戀。

張雁名談到為了投入角色，開拍前翻閱很多關於雙重人格的作品，希望在短時間內能進到那個狀態，他說：「拍攝前兩天還特地跟老婆分房睡，畢竟這不是一般的正常狀態，所以用了這樣的方式希望自己能保持在那樣的狀態裡。」

張雁名提起與天心的合作，「在第一季的時候她就給了我很多在這個角色上的建議跟意見，在拍攝現場真的會給演員很大的安全感和衝擊，不管是她的眼神、肢體甚至是結束後的一個擁抱。」他提起在《最佳利益2-決戰利益》其中一場和天心的監獄對手戲，「我的情緒一直出不來，天心姐就過來拍拍我，給了我一個大大的擁抱。」並對他說了這個角色在不同層面的感覺，「當下真的很感動，她其實拍完可以離開了，還特地留下來幫我對戲。我本來沒有要哭的，但看著她有一種投射的作用！」

劇中張雁名有場和屍體對戲，因屍體是全裸，他要把血抹在對方身上，但當下「會一直看到他的屁股，就沒辦法專心，但因為拍遠景，也沒辦法遮起來，導演開玩笑說：『雁名，不要一直看人家屁股，專心演戲。』」這段插曲至今回想仍令他印象深刻。而升格人夫、為人父的張雁名，表示演完「裴俊英」(劇中名)這個角色後有一種很爽的感覺，未來希望有更多的挑戰，特別是關注在社會教育議題，透過多元的角色讓觀眾看到更多不一樣的層面。他說：「畢竟身為人夫了嘛！」

另《最佳利益2-決戰利益》才加入演出的黃尚禾，劇中是温昇豪轉任律師後接的第一個案子當事人，在兩人的幾場對手戲過程，黃尚禾對温昇豪光是講幾句台詞，「他不小心流露出的霸氣，都足夠震懾住我，跟他對戲非常過癮，非常享受。」《最佳利益2-決戰利益》每週日晚間八點在八大戲劇台播出。