新華社13日報導，應荷蘭政府邀請，大陸國家副主席韓正當地時間10日至12日訪問荷蘭，在海牙會見國王威廉-亞歷山大，並與首相呂特會談。韓正表示，中荷在綠色低碳、氣候變化等領域有很大合作空間；中歐之間沒有根本利害衝突，更多的是優勢互補。威廉-亞歷山大說，荷中在可持續發展和環境保護方面發揮了重要作用，應進一步加強合作，促進全球碳中和與減排。呂特期待荷中加強氣候變化領域的科技合作，助力實現全球應對氣候變化目標。

會見威廉-亞歷山大時，韓正首先轉達大陸國家主席習近平和彭麗媛教授對國王和王后的問候，他表示，中荷關係始終保持健康穩定發展。雙邊貿易額逆勢增長，農業水利、交通物流、可持續發展等領域合作穩步推進，希望通過此訪，進一步落實兩國元首重要共識，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更大發展。

韓正指出，當前經濟全球化遭遇一些困難，但大趨勢不可逆轉。中荷在綠色低碳、氣候變化等領域有很大合作空間，應攜手努力，共迎挑戰。不同文明國家之間要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中謀共識，在合作中促共贏。

威廉-亞歷山大請韓正轉達他和王后對習近平和彭麗媛教授的問候，他指出，21世紀人類面臨的最重要問題是環境問題。中國在解決龐大人口面臨的水資源和衛生問題上取得的成就有目共睹。荷中在可持續發展和環境保護方面發揮了重要作用，應進一步加強合作，促進全球碳中和與減排。國際上應更多關注共識，相互尊重彼此文明，認同彼此身分，正是因為這些文明和身分的多樣性才讓每個民族和國家成為唯一。

與呂特會談時，韓正表示，近年來，中荷雙方本著相互尊重、相互信任的精神，攜手應對挑戰，共同確保全球產供鏈穩定，為兩國和世界經濟作出了貢獻。當前，中國經濟企穩回升勢頭好於預期，必將助力全球經濟復甦，也將為中荷務實合作提供更廣闊空間。中方願與荷方廣泛溝通，鞏固互信，共同探索新形勢下合作走向，推動中荷關係健康發展，共促世界和平、安全與繁榮。

韓正指出，應對氣候變化關鍵在於行動，需要國際社會共同關注和努力。中歐之間沒有根本利害衝突，更多的是優勢互補，中方願通過務實合作推進中歐關係更好發展。

呂特歡迎韓正到訪，他表示，中國是荷蘭的重要交易夥伴。雙方關係強韌、有力，在經貿、綠色低碳、氣候變化等領域務實合作空間很大。當今世界問題很多，中國的作用不可或缺。期待荷中交往快速恢復，願深化雙方務實合作，加強氣候變化領域的科技合作，助力實現全球應對氣候變化目標。

會談結束後，韓正與呂特共同參觀了莫里茨皇家美術館。

訪荷期間，韓正還分別會見了ASML艾司摩爾公司和阿克蘇諾貝爾公司負責人，並考察了飛利浦公司阿姆斯特丹總部。