副總統賴清德日前與T1職籃桃園雲豹隊球星「魔獸」霍華德合拍「來去總統府住一晚」，霍華德因說出台灣是國家(country)，遭陸網友出征，他也為此道歉。媒體人黃揚明指出，「來去總統府住一晚」是總統蔡英文 4 年前想出的活動，期間因疫情停滯3年，到今年由賴清德接手宣傳，「蔡規賴隨」變相成為民進黨選舉宣傳，但最大問題在於活動是由「中華文化總會」舉辦，預算完全無法監督。

黃揚明在《周末大爆卦》節目中指出，「來去總統府住一晚」並非實際住在總統府，而是在園區內力行樓住宿，該棟原是憲兵備勤人員的休息室，其中幾間改裝成民宿套房。活動本身很有創意，能讓人住在總統府園區內，整個行程包括參觀總統府、憲兵交接等等，吸引大量國際網紅來台，完全無需支付住宿費用，但要拍攝影片、為台灣宣傳。

黃揚明指出，「來去總統府住一晚」實際的入住時間大約會在今年9月、 10 月，也就是總統大選最火熱的時候，賴清德現在就是「蔡規賴隨」，要複製蔡英文連任成功的那條路線。

黃揚明提到，「來去總統府住一晚」上一次是蔡英文在2019年舉辦，剛好因為疫情停了3年，到今年又是選舉年，剛好變成民進黨 4 年一次為了選舉的「大外宣」活動。他也質疑，該活動是由文化總會舉辦，「相關預算誰出？文總的預算是哪來的？」

黃揚明指出，文總有很多企業捐款，經費運用很有彈性，也不需要公開招標，變相成為政府的白手套，舉辦許多活動，拿了很多政府補助，實際使用在哪卻不用接受監督，這些活動的經費支出在野黨立委幾乎找不到，總統府也會指稱是文總主辦，府方協辦，來規避監督，這才是活動最大的問題。

黃揚明認為，活動本身立意很好，是為了吸引外國旅客來台，但剛好都在選舉年、剛好是總統候選人宣傳，不只經費黑箱，還變成是執政黨的選舉活動，拿國家名氣為執政黨的候選人助選，找外國網紅為他們站台，這是最可怕的事情。