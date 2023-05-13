德國媒體引述不具名政府消息人士，德國政府正在準備向烏克蘭提供自開戰以來創紀錄的軍事援助，高達27億歐元（近910億台幣）。援助內容可能包含20輛貂鼠步兵戰鬥車、30輛豹1型坦克、18門輪式自走砲、4套IRIS-T防空系統以及數百枚飛彈。
據烏克蘭《基輔獨立報》（Kviv Independent）援引德國《明鏡》（Der Spiegel）報導，德國還計劃提供多達200架偵察無人機、100輛運兵車，以及100多輛後勤支援車輛，以及大量的各式彈藥。
這項援助計劃將是自德國全面入侵以來向烏克蘭承諾的最大軍事援助。《明鏡》報導稱，該計劃可能在接下來的幾週或幾個月獲得批准。
根據柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）的報導，烏克蘭總統澤倫斯基可能應德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的邀請於5月13日前往柏林。媒體表示，柏林警方已經證實已經開始進行澤倫斯基訪問的準備工作。
澤連斯基將於5月14日接受蕭茲的「正式儀隊接待」，接下來將舉行新聞發布會並與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）進行會談。
然後，澤倫斯基預計將前往亞琛（Aachen）「他將獲得查理曼大獎的榮譽」，該獎項「自1950年以來一直授予為歐洲統一作出貢獻的人物。」
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