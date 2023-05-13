慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會明天晚上6點在舉辦「2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，因疫情影響而停辦三年的臺北市中正紀念堂慈濟浴佛大典，隨著今年疫情解封，慈濟基金會因應各界需求，正式恢復中正紀念堂浴佛大典，而總統蔡英文、前總統馬英九、監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、各國使節、臺北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、鴻海科技集團創辦人郭台銘等人均親臨與會。

今年為臺灣疫情解封年，因應今年五月「母親節、佛誕節及慈濟日」三節合一的到來，慈濟在全球共計有46國家／地區舉行浴佛典禮，包括臺灣各地共計舉辦305個場次的浴佛，共計近10萬人與會。

為讓許多不方便出門或無法到各地靜思堂參與慈濟浴佛的大眾，有參與浴佛的機會，慈濟也在部份縣市推動行動浴佛活動，讓更多人同沾佛恩、及有祈願平安的機會。

今年為讓更多會眾在參與慈濟浴佛的同時，慈濟基金會特別在中正紀念堂及全臺16個慈濟園區、臺北及臺中慈濟醫院，透過「佛誕節慈善人文特展」佈展方式，將佛陀的一生、結合慈濟慈善全球共善，呈現在國人面前。