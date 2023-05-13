《我的2年妓女生涯》劇照（天馬行空提供）

改編自真人真事的文藝電影《我的2年妓女生涯》，講述一名女作家因挑選「妓院」為下一部作品的主題，而進入妓院擔任性工作者長達兩年，德國嫖娼全面合法，女主角則在這兩年看盡人間冷暖。該文藝片預告被放上光點華山電影院的臉書粉絲專頁宣傳，竟被警告下架，光點華山表示：「目前無法宣傳本片」，並請各位移駕至Instagram點閱。

今（13日）光點華山貼文一出，也有網友在下面以言語嚴厲批評：「麻煩選些三觀正常的影片，不要教壞下一代，社會教育真的很重要」，留言甫出就被許多網友喝斥應正向看待性教育，現在該則留言已刪除，但也另外為《我的2年妓女生涯》掀起一波話題。我的2年妓女生涯》雖題材帶有爭議性，但這卻是原著作者艾瑪貝克根據親身經歷撰寫而成的小說，電影《我的2年妓女生涯》將鏡頭對準神秘的歐洲性產業，深入挖掘出其中迷人的慾望以及無所不在的危險。

導演阿妮莎邦奈針對馮關於本片的拍攝視角，她也進一步表示，「妓院這個場域充滿著欲望，同時也充斥著暴力，我希望打造一個真實的世界，而非試圖美化這個故事，因此電影中呈現出來的畫面都是相當真實的樣貌。」《我的2年妓女生涯》將於5月19日在台上映。