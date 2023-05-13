台北市信義區崇德街60巷13日驚傳地基嚴重坍塌，路面上出現巨大天坑，以致一旁住宅有倒塌危機，台北市建築管理工程處指出，此工程是因連續壁施作，已派員至現場了解處理，目前除連續壁滲水，工地正在止水中。（杜宜諳攝）

台北市信義區崇德街60巷今（13）日下午15時13分發生地層下陷，出現（長15公尺、寬3公尺、深度2~3公尺）的天坑，連停在住家門口的2部機車及一部腳踏車瞬間掉進添坑內。（翻攝照片）

台北市信義區崇德街60巷13日驚傳地基嚴重坍塌，路面上出現巨大天坑，以致一旁住宅有倒塌危機，台北市建築管理工程處指出，此工程是因連續壁施作，已派員至現場了解處理，目前除連續壁滲水，工地正在止水中。（杜宜諳攝）

台北市信義區崇德街60巷13日驚傳地基嚴重坍塌，路面上出現巨大天坑，以致一旁住宅有倒塌危機，台北市建築管理工程處指出，此工程是因連續壁施作，已派員至現場了解處理，目前除連續壁滲水，工地正在止水中。（杜宜諳攝）

台北市信義區崇德街60巷13日驚傳地基嚴重坍塌，路面上出現巨大天坑，以致一旁住宅有倒塌危機，台北市建築管理工程處指出，此工程是因連續壁施作，已派員至現場了解處理，目前除連續壁滲水，工地正在止水中。（杜宜諳攝）

台北市信義區崇德街60巷今（13）日下午15時13分發生地層下陷，出現（長15公尺、寬3公尺、深度2~3公尺）的天坑，連停在住家門口的2部機車及一部腳踏車瞬間掉進添坑內，所幸無人受傷，但仍有住戶受困，稍早現場天坑疑似有擴大的現象，相關單位已趕往現場處理。

消防局獲報趕抵現場，先將鄰近住戶疏散，並在現場拉起警戒線，由於天坑就在住宅門口，目前住戶無法進出；據了解現場有8戶受困，消防局利用鋁梯，攀爬至2樓，目前救出2人（2女，24號2、3樓）、疏散2人（1男1女，22號2、3樓），人員已全數疏散完畢，送醫1人（1女85歲，24號3樓，長期行動不便長者）無外傷，意識清醒，家屬要求預防性送醫。

台北市政府表示，信義區長陳冠伶已趕抵現場坐鎮指揮，目前評估約有10餘位住戶需要安置，區公所已安排周邊旅館進行安置。據了解，初步推斷是周邊建案施工，造成地基流失，不過市府建管處、新工處皆已到現場調查，釐清地層下陷原因。