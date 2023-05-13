新北國王籃球隊今有關球員戴維斯先生於昨日（5月12日）晚間所發生之家庭紛爭事件，說明如下：

1. 本球團知悉該事件發生後，即已第一時間進行了解及關心，並提供戴維斯先生、其前妻及家人協助。

2. 本球團堅決反對任何家庭暴力及不法行為，對於球員違法犯紀之情況絕不包容與妥協。據本球團了解於本次事件當下，戴維斯先生及其前妻係針對家人探視會面之家庭事宜，未能達成處理方式的合意，雙方一時情緒難以平復而發生衝突，但本球團得知並無暴力相向的情事發生。

3. 本次事件後，雙方及家人皆平安。戴維斯先生雖未有任何暴力行為，但因涉及各方權益及保護令要求，需要進一步配合檢警調查。

4. 本球團將持續提供戴維斯先生及其家人必要的協助，並促使戴維斯先生遵循法令規範及全力配合本事件所有的調查，以杜絕任何形式的家庭暴力發生，及積極協助戴維斯先生專注於籃球場上的表現。

5. 感謝所有關心本次事件的球迷及朋友，也請給予戴維斯先生更多時間及空間處理其私領域事宜。