密毛魔芋可長達近3公尺，在梅雨季生長，有「雷公槍」之稱。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

密毛魔芋上週已冒出頭，吸引不少山友、植物控上山搶拍。（袁庭堯攝）

透過物候調查，可以看出高雄郊山植物的生長趨勢和環境變遷。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

透過物候調查，可以看出高雄郊山植物的生長趨勢和環境變遷。（袁庭堯攝）

「花現壽山」掌上型植物圖鑑，遊客可搭配APP，迅速找到柴山、半屏山、龜山、旗后山步道沿線正在開花的特色植物。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

「花現壽山」掌上型植物圖鑑，遊客可搭配APP，迅速找到柴山、半屏山、龜山、旗后山步道沿線正在開花的特色植物。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

21日「壽山魔芋季」，透過現場植物專家、志工的解說，民眾可充分認識柴山原生植物。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

上週末一日大雨，讓久旱的柴山終於燃起生機，遲到一個多月的魔芋、毬蘭陸續被山友捕捉到新生的畫面。國家自然公園管理處集結2年的物候調查心血，推出「花現壽山」掌上型植物圖鑑，遊客可搭配APP，迅速找到柴山、半屏山、龜山、旗后山步道沿線正在開花的特色植物，預計將掀起一波賞花潮。

柴山上的特色植物就屬台灣及密毛魔芋，其中密毛魔芋可長達近3公尺，在梅雨季生長，有「雷公槍」之稱。外型優美典雅，美到像塑膠花的毬蘭，更是山友眼中的「花中之后」，兩者上週分別在魔芋大道、泰國谷被山友捕捉到新生的樣態，在網路上瘋傳。

據統計，柴山有近900種植物，光是步道沿線就有380種植物，其中台灣原生植物佔6成，3至7月是主要花期，10至隔年則為結果期。

自管處表示，民眾常常到遊客中心詢問賞花資訊，為了方便民眾沿著步道「尋寶」，2年前與中山大學生物科學系團隊合作，透過公民科學家模式培訓物候志工小組，每週定期前往步道各樣區調查，成果搭配插畫家巧手繪製成精美的摺頁，精選20種特色植物，清楚呈現花貌、花期及分布位置，民眾可前往壽山遊客中心免費索取。

中山大學生物科學系教授張楊家豪表示，植物會在每年差不多的時間點抽芽展業、開花結果，今年旱況特別明顯，許多植物到了該開花的時間，卻延後或甚至不開花，小刺山柑甚至開花大小不到往年一半。台灣魔芋應該在雨季前開花，但今年明顯花況不佳，密毛魔芋也因為乾旱而延後出現。

針對調查結果，張楊家豪分析，柴山以魔芋、恆春厚殼樹、山豬枷等植物最多；旗后山最靠海邊，以山豬枷、台灣海棗為主；龜山人為干擾多，外來植物最多；半屏山有如微型柴山，兩地植物概況相近。透過物候調查，可以看出高雄郊山植物的生長趨勢和環境變遷。

協助物候調查的志工梁士明表示，台灣、密毛魔芋最早採集到標本的地方就在柴山，密毛魔芋去年甚至監測到271公分的最高紀錄。今年的乾旱導致台灣、密毛魔芋開花甚晚或容易乾死，許多民眾不忍，甚至拿水壺裡的水幫忙澆灌。魔芋特殊的結構和生態共存方式，值得民眾上山時好好近距離觀察一番。

不過每年魔芋花期，都會發生民眾厭惡密毛魔芋惡臭味、故意將其砍斷的事件，自管處強調此舉已觸犯國家公園法第13條「禁止採折花木」，違者可罰3000元。自管處也提醒民眾，拍花時勿太過靠近，盡量站立在石頭上，避免踩踏行為造成土壤夯實，影響魔芋生長。

民眾也可透過「愛台灣」APP協助拍攝、回報各式植物的位置及開花概況，替柴山物候監測盡一份力。APP強大的植物辨識功能加上全國各地植物行家的熱情解答，可帶領民眾探索高雄郊山豐富的植物世界。

21日上午自管處將舉辦「壽山魔芋季」，當天北柴山步道將設有5個闖關點，民眾在11半前完成闖關任務者，可獲得植物資料夾、手繪貼紙及參加線上抽獎。活動免事先報名、免費，民眾當天上午8點半至10點半至龍泉寺登山口現場領取闖關卡即可參加。