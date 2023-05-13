大陸九派財經新聞13日報導，大陸膠原蛋白飲料品牌「五個女博士」近日在北京等地播放的電梯視訊廣告，引發爭議，被質疑侮辱女性並登上熱搜。引發爭議的電梯視訊廣告中，幾位女性面目猙獰，握拳嘶喊：「老公氣我，喝！」「又老一歲，喝！」「喝五個女博士，都是你們逼的！」北京市監局已對此進行立案調查。

九派財經報導，北京市朝陽區市場監督管理局稱，「針對北京青顏博識健康管理有限公司發布低俗廣告、虛假宣傳的投訴舉報，我們依據市場監督管理行政處罰相關規定，經過綜合研判決定立案調查，目前正在收集證據材料、約談品牌方，將在90天內結案。」

據悉，「五個女博士」品牌已在抖音直播間吸金數億元。根據「蟬媽媽」平台數據，「五個女博士」並無保健食品備案，卻占4月抖音醫藥保健類品牌銷售榜第一名，單月銷售額就達到7500萬（人民幣，下同）至1億元。

「五個女博士」此番尖利的控訴引發了諸多不滿和反感，有網友稱其「宣傳了女性的負面刻板印象」，「販賣性別焦慮」，「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女。」

據報導，「五個女博士」主營補充膠原蛋白肽的功能性飲品，由北京大學五個女博士聯合創立。乘顏值經濟的東風，該品牌頗受青睞，曾獲得壹三資本、德迅投資、水羊股份（御泥坊母公司）以及華映資本等知名機構注資。不過在宣傳上，「五個女博士」卻屢打擦邊球，在此次電梯廣告引發關注前，還曾被北大醫學部官方「闢謠」。

「五個女博士」成立於2019年，由北京大學營養學博士姜珺、生理學博士王雨辰、皮膚科博士閰慧敏等五位女博士聯合創立，旗下產品包括膠原蛋白肽維C飲品、膠原蛋白肽EGCG飲、維C嫩膚精華液等，在其官方介紹上，產品由均其自主研發配方生產。

在行銷上，「五個女博士」高舉高打，曾拿下2021年天貓雙11滋補類目黑馬榜TOP3，2022年抖音618期間，品牌位列滋補類目銷售額TOP2，也多次現身張馨予、葉一茜等明星和龍頭主播直播間，2022年，「五個女博士」從線上走向線下，在北京朝陽區開了第一家實體店。

據大陸紅星新聞報導，演員黃奕去年4月曾在其社交帳號上發布視訊，介紹五個女博士膠原蛋白肽維c飲品，其中提到「每月賣上千萬」。

顏值經濟、功能性食品近兩年來頗受資本市場認可，報導稱，自成立以來，「五個女博士」曾獲得壹三資本、德迅投資、水羊股份（禦泥坊母公司）以及華映資本等知名機構兩輪注資。德迅投資曾表示，早在2019年其就有意布局保健品零食化和健康食品賽道，決定入局「敢於直接做保健品」的公司，向「五個女博士」這一「硬核玩家」伸出了橄欖枝。華映資本在2022年的年度復盤中提及，雖然2022年消費賽道熱度降了很多，但「五個女博士」發展比預期要好。

儘管行銷戰績不錯，但「五個女博士」的行銷方式屢屢引發爭議，在此次電梯廣告引發關注前，就有媒體報導稱，「五個女博士」旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，但其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚鬆弛等功效。

此外，「五個女博士」以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義宣傳，但北大醫學部網站早在2020年就聲明，表示「五個女博士」與北大醫學部無任何投資及科技成果轉化關係。宣傳中涉及的公共衛生學院營養系教授李勇也明確表示，其本人與該企業無合作、無授權，不存在對其研究成果進行成果轉化事宜。