彰化縣員林市藤山步道運動人口多。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府今天在員林市藤山步道啟動「徒步新卦山-登山健走暨112年運動i臺灣2.0計畫」，宣告在26鄉鎮市舉辦超過2千場次活動。今年主題是「親子」、「戶外運動」，希望藉由從小培養運動習慣，減少3C產品的使用，大朋友帶著小朋友一起到戶外運動，追求健康！

彰化縣長王惠美、員林市長游振雄及縣議員鄭俊雄、凃俊任等人都參加這場啟動儀式，王惠美表示，「運動i臺灣計畫」彰化縣去年共有10萬5000人次參與，並獲教育部體育署評比為「111年績效特優縣市」，今年持續向體育署爭取2800萬7419元經費。

今天活動除了讓參加民眾走步道運動之外，還邀請「彰化縣觀光導覽協會」導覽員沿途解說生態特色；另外，民眾到「彰化縣運動ｉ臺灣」粉絲專頁「按讚或追蹤」，即可在藤山步道員獅亭兌換好禮，如果走完全程且完成闖關任務，就可當場獲得抽小禮物的機會。

教育處指出，今年結合縣體育會、各鄉鎮市體育會等民間團體及大專院校推動一般性、身心障礙者及原住民族三大專案，共計147項計畫，要在26鄉鎮市舉辦超過2千場次活動，愛運動的民眾要了解彰化縣體育活動資訊，可至「i運動資訊平臺」網站（https://isports.sa.gov.tw/）活動專區，或「彰化縣運動i臺灣」臉書粉絲專頁查詢。

此外，中華民國舒康樂活運動協會今年與彰縣府推出「半線古鎮卦山逍遙遊」活動，以定向越野課程、卦山生態親子健行及徒步新卦山登山健走主題，探索彰化、鹿港及田中地區的巷弄，並精選八卦山步道如芬園挑水古道、員林藤山步道、田中森林公園步道等，讓民眾以更健康的方式認識彰化淺山風光及生態。