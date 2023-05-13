台中日前發生工地塔式起重機吊臂掉落擊中捷運車軌，導致車廂損毀，造成1死10傷的工安事故，北市勞檢處長梁蒼淇表示，12日已完成列管中的捷運高架段周邊10座塔吊檢查，無明顯違法缺失。此外，興富發建設在北市的3處工地雖未設置塔吊，但仍有其他項目違反《職業安全衛生法》，每項次處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

北市勞動局長高寶華要求勞動檢查處務必確保塔吊組拆作業的安全。勞檢處長梁蒼淇表示，發生事故當日勞檢處即刻在「塔吊群組」發送新聞及注意事項，也在12日完成列管中捷運高架段周邊10座塔吊檢查，結果無明顯違法缺失，會持續加強營造工地塔吊動態檢查。

勞檢處表示，這次台中捷運工安事故肇災工地的業主為「興富發建設」，營造商為「齊裕營造」，11日檢查其在北市的3處工地，3處皆未設置塔吊，但仍有其他項目違反《職業安全衛生法》，予以罰鍰5項、停工2次、通知改善1項，每項次處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞檢處也說，若因此發生死亡災害，最高處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金，並請事業單位高層來處座談，期從源頭提升該公司的工安文化。

勞檢處指出，此次也針對中捷事件中承攬塔吊拆除工程的「宇球國際興業」在北市的21座塔吊，先實施自主停機檢查，確認安全無虞後方可繼續使用，後續設有塔吊的工地將優先列為檢查對象。北市目前共有73座塔吊，3月已自主檢查，但因應中捷工安事故，北市會加強到工地巡檢，確保工地安全。