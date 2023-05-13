新竹市關埔地區人口爆增，但校舍不足，造成家長為了就近入學或為孩子搶好學校，造成長久以來的學區與校舍問題，市長高虹安允諾重新檢討學區，未來學區如何劃分？市府13日舉行第1次學區劃分及調整審議委員會議，會中確立5重點，將找出最適切的學區劃分方案。

市府祕書長張治祥表示，市府於今年2月28日舉行關埔地區學區劃分公聽會蒐集相關意見後，市長高虹安立即要求教育處依據公聽會民眾訴求，積極規畫進度、檢討學區，參考過去學區踏勘、委由專家協助規畫學區劃分專案報告、其他縣市學區劃分作業等模式，於3月訂定「新竹市學區劃分及調整審議實施計畫」，今天並舉行第1次學區劃分及調整審議委員會議。

張治祥指出，期盼透過委員會議的討論及凝聚，讓學區劃分結果具有共識、客觀、可行、適切性，雖無法完全保證讓每人都滿意，但市府始終誠心聆聽並積極處理，透過市府、議會、學校、專家學者、民眾共同推動學區劃分，攜手達成新竹安心就學、新竹好學。

教育處長童鳳嬌表示，此次是新竹市首次大規模的委員會議，在委員會議中，代表民意的議員、家長、學校皆能充分表達意見，市府教育處、民政處、地政處、都發處、衛生局也積極提供相關業務資訊，並邀集專家學者提供學理及實務上的寶貴經驗。

而第1次會議討論重點包括，邀請台中教育大學教授分享2018年「新竹市學區自動規畫系統」建議評估專案計畫，讓委員了解過去該計畫就關埔國小學區劃分的分析方式與建議。

針對學區劃分要素，有關學區劃分原則包含顧及學生通學、依據各校容量、均衡學校發展、配合社區發展、符應降低班級人數政策、參考各方建議等，後續如有其他建議將持續納入會議討論研議。

有關「學齡人口估測方式」，則建議將自然增加（出生人口推估），納入社會增加（如建築或銷售中建築住戶數、未建築空地或重劃區等）因素進行推估。另有關學齡人口估測除國小外，建議併與國中學齡人口估測一起進行。

此外，委員會會議召開期程及工作期程暫訂開會頻率，實際開會頻率次數及會議議題視實際會議及需求隨時調整修正。

另有關單一學區及共同學區劃分原則，單一學區有助學校確認學生來源及預估新生人數，共同學區可滿足多元需求，提供家長不同教育選擇，但會造成學校學生人數、班級數不穩定，對學校校務經營有困難。

考量均衡區域教育發展，學區劃分非單一學校考量，需與鄰近學校共榮發展，有關單一學區與共同學區議題後續會議繼續研議討論。