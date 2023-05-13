南投縣政府文化局長林榮森（左）等人13日出席「花見水里幸福山、藝桐走讀趣」，進行幸福取水儀式。（潘虹恩攝）

「花見水里幸福山、藝桐走讀趣」13、14日於郡坑客家庄舉辦，現場規畫擂茶體驗、客家拼布展示、客庄市集等，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

「花見水里幸福山、藝桐走讀趣」13、14日於郡坑客家庄舉辦，現場規畫擂茶體驗、客家拼布展示、客庄市集等，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

南投桐花祭登場，縣府結合水里鄉「客家」、「桐花」、「人文」等元素，13、14日於郡坑客家庄舉辦「花見水里幸福山、藝桐走讀趣」活動，現場除規畫擂茶體驗、客家拼布展示、客庄市集等，也邀請民眾一起走讀幸福山，欣賞桐花美景之餘，深入體驗客家傳統文化。

南投縣政府文化局長林榮森13日出席活動開幕，他指出，今年南投桐花季從4月15日至5月14日，共有4場桐花小旅行分別在4個鄉鎮舉行，同時還有2場客家桐花季；水里鄉有很多桐花盛開的地方，今年首度來到郡坑舉辦客家桐花季，希望凝聚客家情感也推展南投的旅遊和觀光。

林榮森表示，南投客家族群最多的地方是國姓鄉，接著是水里鄉及魚池鄉等地是客家族群密集的區域，南投還有很多鄉鎮的客家人口多卻分散，又或是有客家血統和背景的潛在人口，希望舉辦客家桐花季可以讓客家族群了解自己外，也讓不同族群了解客家族群。

林榮森也說，南投好山好水大家都很清楚，但希望能提供民眾更豐富多元的內容及深刻的旅遊體驗，讓民眾「來了之後來想再來」；南投現在除桐花季也是賞螢的好季節，另外，南投的社區營造也很成功，希望每年4、5月大家都到南投賞桐花，也體驗南投濃濃的客家風情。

今日活動長林榮森出席外，客家委員會藝文傳播處處長廖美玲、水里鄉鄉長葉銘豐等人也共襄盛舉，並帶頭進行「祈福掛牌」與「幸福取水」儀式。郡坑村村長胡弘振說明，客家人有很重要的特色是勤儉和惜福，村莊的水源是從高山上接來，很不容易，希望藉由取水祈福儀式傳遞惜福精神。

胡弘振也說，郡坑村本來是默默無名的地方，從早期櫻花到伯公祖廟，郡坑村有百年油桐樹和百年的伯公，希望讓大家更認識郡坑，讓郡坑更發展、經濟更進步。