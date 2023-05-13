台中東海藝術街商店街區管委會舉辦「東海藝術街商圈品牌週」13日開幕，舉辦音樂演出活動，吸引民眾參加。（陳淑芬攝）

台中東海藝術街商店街區管委會舉辦「東海藝術街商圈品牌周」今天開幕，展開為期一周的市集、音樂表演及主題展等活動。經發局主祕倪世齡與會鼓勵民眾在台中購物節以「物調券」到各商圈消費；管委會副主委郭達鴻表示，東海藝術街目前已有60間店家，要打造成品牌，讓新知舊雨再回商圈。

東海藝術街在1985至1990年間崛起，歷經過商圈變遷，近年來逐漸振興，4年來每年春天舉辦茶會、夏天母親節音樂會、秋天萬聖節、冬天聖誕節等4大活動，今年結合母親節音樂會推出「東海藝術街商圈品牌周」活動，於13日開幕。

倪世齡與會表示，台中購物節結合商圈推出「物調券」，希望刺激消費，帶動商圈發展，呼籲民眾在購物節透過「以100元現金兌換200元「物調券」，「把錢變大」到各商圈消費。

郭達鴻說，東海藝術街不再只辦活動，更要進一步打造成品牌，商圈不斷的找新出路，今年活動首度跨域與東海大學東海書房合作，推出藝術街商圈的發展主題展，呈現商圈的成長、創新以及未來發展方向，也希望讓老、中、青等各世代的「東海人」再回到商圈。

經發局表示，希望吸引民眾再來藝術街走走，認識新店家，在繁忙的生活中重新感受到藝術街的美好。活動也與社會關懷結合展現「高齡友善」特色，邀請龍井區東海里、西屯區福瑞里發展協會的長輩參與演出及市集設攤，商圈店家也推出許多優惠活動。