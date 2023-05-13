歡慶新菜上市，兩人同行到門市用餐，完成指定條件可獲贈香蕉麻吉煎餅5折兌換券。（豆府餐飲集團提供）

「帕泰家」新品「泰式香料烤牛肉」，雙醬混搭後所堆疊出的風味層次，更加襯托出烤牛肉迷人的滋味。（豆府餐飲集團提供）

「帕泰家」新推出泰國時下正火紅的國民飲料「手標泰式奶綠」，還可加珍珠變身「手標泰式珍珠奶綠」。（豆府餐飲集團提供）

天氣變熱，總想吃些酸辣開胃的料理，連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadtha」，近期推出火烤魷魚炒河粉、香蕉麻吉煎餅等多道鹹、甜新品迎接夏季到來，要讓消費者不用飛出國也能到品嚐米其林推薦的正宗泰味。歡慶新菜上市，即日起到5月18日，兩人同行到門市用餐，點任一款泰式炒河粉並完成指定條件，直接贈送5折香蕉麻吉煎餅兌換券1張，免花百元就可一嚐泰國街頭小吃的甜蜜滋味。

火烤魷魚炒河粉 大口咬下最過癮

炒河粉是泰國料理中非常經典的一道主食，無論是街頭小吃，還是正宗皇室泰菜，都可看見其身影，稱為「國菜」一點也不為過。這一次「帕泰家」把國菜升級，推出超吸睛的鮮美「火烤魷魚炒河粉」，整隻魷魚豪邁放上炒河粉上，非常霸氣。炙燒過後的肥美魷魚，讓空氣中瀰漫著海鮮特有的鮮甜味，酥脆又Q彈口感搭配鹹香的炒河粉，雙重美味令人滿足。

泰式香料烤牛肉 雙醬堆疊迷人風味

香料在泰國料理上扮演非常經典的要角，不管是入菜，清蒸、熱炒、醃料、涼拌或調醬通通用得上。「帕泰家」新品「泰式香料烤牛肉」也將南洋香料的風味發揮得淋漓盡致。

精選牛肩小排霸氣塗上以泰式黃金比例製成的香料醬，再以精準的火候燒烤，呈現出柔嫩又帶點嚼勁口感，單吃即能體驗牛肉鮮甜口感；泰味雙味醬更是這道料理不可或缺的靈魂所在，翠綠醬料擁有獨特香味與刺激感，棕紅醬料則散發著濃厚鹹甜的南洋風味，雙醬混搭後所堆疊出的風味層次，更加襯托出烤牛肉迷人的滋味。

香蕉麻吉煎餅 街頭小吃這裡吃得到

風靡全台的泰國街邊小吃「香蕉麻吉煎餅」，現在在「帕泰家」也吃得到，煎得酥脆的金黃外皮，包覆著酸甜又飽滿的香蕉內餡，搭配麻吉Q嫩的咀嚼口感，和有著濃厚乳香、甜蜜又邪惡的煉乳，多層次交疊的迷人口感是大人和小孩都無法抗拒的完美甜品。

手標泰式奶綠、珍珠奶綠 少女們也尖叫

夏天總要喝點冷飲才過癮，尤其是搭配重口味的泰國美食，冷飲絕對不可或缺。「帕泰家」全新推出的「手標泰式奶茶」，有著溫和又濃郁的茶感，加上甜蜜蜜的煉乳和滿滿冰塊，一口就能透心涼。而泰國時下正火紅的國民飲料「手標泰式奶綠」

，「帕泰家」也喝得到。少女們最期待的滑嫩Q彈的珍珠，不管是「手標泰式奶茶」、「手標泰式綠茶」通通可以加，一杯在手讓人直接浸泡在甜蜜的殿堂。

新菜優惠不放過 香蕉麻吉煎餅5折價

歡慶新菜上市，5月18日前，兩人同行到門市用餐，點任一泰式炒河粉並拍下照片，上傳至個人FB或者IG，即可獲贈5折香蕉麻吉煎餅兌換券1張，原價188元直接下殺到94元，百元有找即可一嚐泰國街頭小吃的甜蜜滋味。

另外，5月19日起，業者還推出連續10天免費升級喝「手標泰式奶茶」的優惠活動，5月19至28日，民眾店內用餐點2或4人套餐並出示「豆府鐵粉卡APP會員」，套餐飲料直接升級成手標泰式奶茶，4個會員同桌用餐現省160元。