一同打下U21世界盃冠軍的隊友13日在新莊重逢，曹佑寧受邀擔任開球嘉賓，他也重現當時主演的經典電影《KANO》的投球動作，不過負責蹲捕的好友李宗賢把球交給他時突然「出招」，讓他嚇了一跳，不過最後仍催出132公里的球速，讓他十分滿意。

曹佑寧與李宗賢從國小到高中都是同窗，升上成棒後雖然就讀不同大學，但又在中華隊成為隊友。大學畢業後，曹佑寧選擇繼續往演技圈發展，李宗賢則是繼續打球，雖然各自因為工作忙碌，不會時常聯絡，但久久見面1次感情依舊。

今天曹佑寧受邀擔任開球嘉賓，這也是他相隔7年再度開球，投球前他先重現當時在電影中的橋段，李宗賢則扮演捕手上前安撫，並把球遞給他，「之前接到開球邀請時，就有問一下宗賢可以玩什麼橋段，本來有想過要打擊，但又怕揮空很糗。」

不過李宗賢在給球時突然「增加劇本」，將球放到曹佑寧嘴前，他即興演出親了一下球後，用KANO飾演的角色投球動作完成開球任務，「我原本以為可能球速只剩110幾，還想說如果今天有120就很好了，結果轉頭一看居然還有132，不過還是有點挖地瓜，但已經很滿意了。」

曹佑寧（右）13日為富邦悍將開球，好友李宗賢突然「加劇本」讓他嚇一跳。（富邦悍將提供）

相隔多年再度回到棒球場，曹佑寧感到十分親切，加上今天對戰的2隊中有不少同期戰友，「7年前來很多都是大前輩，但這次來，球員幾乎都是同學或學弟。」今天也選擇過去球員時期熟悉的65號，讓他直呼很懷念。

曹佑寧也提到，雖然現在自己不打球了，還是會關心職棒比賽，「畢竟太多同學都在打，還是會關心一下他們，像是宗賢之前狀況比較低迷，現在狀況轉好，很替他開心，不然之前看到低迷時的他，覺得不是我認識的宗賢。」