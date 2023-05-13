聽取過相關簡報的消息人士今天表示，美國運輸部的系統遭到入侵，導致23萬7000名美國聯邦政府在職或離職員工的個人資料外洩。

路透社報導，遭到入侵的是負責處理美國聯邦政府雇員通勤津貼制度TRANServe的電腦系統，目前不清楚是否已有任何個資用於犯罪目的。

根據路透社見過的電子郵件，美國運輸部今天以電郵通知美國國會，其初步調查判定，這起資料外洩「僅限於部內用於行政工作的特定系統遭到入侵，例如員工通勤津貼處理系統」。

美國運輸部在提供路透社的聲明中說，沒有任何交通安全相關系統遭到入侵。聲明也未提及這起資料外洩可能的幕後主謀是誰，僅表示運輸部持續調查事件，並已暫停開放通勤津貼系統，直到修補完成安全無虞。

美國聯邦政府職員通勤津貼每月最高可補助280美元（約新台幣8624元）的大眾運輸通勤費。受到這起資料外洩事件影響的聯邦人員，包括11萬4000名在職員工與12萬3000名前員工。