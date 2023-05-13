舊斗南舊分局縣定古蹟耗資5000萬元修復，2020年起作為警察文物及藝文展場，雖曾有一廠商進駐營運，但疫情衝擊之故，經營困難而解約，縣府文觀處最近重新修正標案招租，盼盡快吸引優質餐飲業者進駐，帶動斗南觀光人氣。

這是舊斗南分局的原刑事組空間。（本報資料照片）

舊斗南分局原址是1930年的「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，斗南分局員警使用至2004年遷離，2009年雲林縣府公告為縣定古蹟，是雲林縣內最古老的警察辦公廳舍。

雲林縣府文化處2015年起陸續修復周遭5棟歷史建物，耗資5000萬元，直到2020年11月完工，目前是雲林縣警察博物館。

縣府文觀處自舊斗南分局古蹟修復完工就招租委託營運，但多次流標，2年前終於有一家台中廠商進駐，無奈遭遇疫情衝擊，營運困難又解約。

文觀處長陳璧君指出，最近重新修正招租案，為更符合業者商業經營考量，以出租9年為期，目標是引進優良的餐飲業者帶動觀光人氣，雲林縣在地廠商更好。

舊斗南分局縣地古蹟的基地總面積約2002平方公尺，建物總面積836平方公尺，包含原拘留所、原分局長室、原戶政事務所、原警察官吏派出所、原刑事組，出租範圍是後三者，其餘代管。

文觀處表示，廠商可經營咖啡、飲料、餐飲、文創商品、出版品、藝文展演、文化觀光服務、農特產品展售、場地出租等。

文觀處長陳璧君表示，餐飲是最能夠吸引人氣的方式，最能快速帶動觀光，希望很快能夠媒合到適合的業者，縣府會善加溝通讓廠商順利營運，帶動斗南火車站到中山路的人氣。