日前北印度洋面出現今年第一個熱帶氣旋，被命名「Mocha」（摩卡），正不斷長大增強。氣象局長鄭明典也示警，其實摩卡氣旋就是颱風，觀測資料還出現「黃色帶黑色」的現象，可能會帶來重大災情。

氣象局長鄭明典今日傍晚在個人臉書發文表示，摩卡氣旋其實就是颱風，只不過在印度洋區被稱為「氣旋」，從最新觀測資料中可見，氣旋出現「黃色帶黑色」的現象，已經是氣旋最強對流的代表，這樣的訊息足以讓受影響地區提高警戒層級，「該區房子基礎建設較不足，可能還是會有大災情！」

不僅如此，氣象達人彭啟明也表示，摩卡氣旋在先前的預測路徑是會直撲孟加拉，不過最近的預測是會直撲緬甸，這樣的情況讓他回想起2008年播報新聞時，提醒納吉斯氣旋將登陸緬甸，恐怕造成重大災情。

「但我想緬甸的朋友可能接收不到訊息，隔天新聞就是10萬人失蹤，最後紀錄有1.3萬人死亡，損失129億美元」。彭啟明指出，雖然這次摩卡氣旋的路徑和當年不同，但還是很有可能會對緬甸造成重大影響，真的很值得注意。