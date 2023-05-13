美國再不提高舉債上限，最快6月1日將面臨災難性的債務違約，拖累全球股市崩跌。美媒報導，留給美國債務上限達成協議的時間已經不多了，債限談判拖延會影響市場對美國的信心。美國財政部數據顯示，目前可運用的特別措施款項僅剩880億美元（約台幣2.7兆元），財長葉倫再度警告，國會談判若失敗，聯邦政府勢必在某些付款中違約。

債務上限是指美國政府可承擔的最高債務水位，而這一上限由國會設定，主要為控制政府借款程度，當債務逼近上限時，就會面臨違約風險。

華爾街日報報導，由於美國每年都發生巨額財政赤字，聯邦債務上限問題必須定期得到解決。數據顯示，美國自1917年首次設定債務上限制度以來，國會提高政府舉債上限次數已高達上百次，從最初的135億美元拉高到現行31.4兆美元的債務上限。

葉倫再度示警，國會就債務上限談判拖延會影響市場的信心，一旦債務違約將給美國帶來災難，除非國會很快地採取行動提高舉債上限，否則「財政和經濟混亂將接踵而來」。

據美財政部最新公布資料，至周三（5/10）截止，財政部目前可運用的特別措施款項僅剩880億美元，手頭現金約為1430億美元。若國會不提高31.4兆美元的債務上限，聯邦政府最快6月1日現金用罄，將出現債務違約的重大風險，並導致美股崩跌近20％、經濟成長率放緩4％等恐怖後果。

美國總統拜登與國會領袖的債限協商原訂周五（12日）舉行，白宮宣布已延期到下周進行。知情人士透露，會談延期之下，雙方幕僚在政府支出方面的討論取得進展。